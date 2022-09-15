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جديد المحليات > بعروض احترافية.. فريق “الصقور السعودية” ينهي مشاركته في معرض “سانيكول” للطيران ببلجيكا
15/09/2022   12:47 م

بعروض احترافية.. فريق “الصقور السعودية” ينهي مشاركته في معرض “سانيكول” للطيران ببلجيكا

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أنهى فريق الصقور السعودية عروضه الجوية المتنوعة، والتى كشفت عن مدى احترافية الطيار الوطني خلال مشاركته في معرض “سانيكول” الدولي للطيران، والذي أقيم في مملكة بلجيكا خلال الفترة (9 – 11 سبتمبر 2022م)، وذلك بحضور سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للفريق في معرض “سانيكول” الذي يقام للمرة الثالثة والأربعين، ويضم تشكيلة ضخمة من طائرات مدنية وعسكرية حديثة وتاريخية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية.

يُشار إلى أن الفريق سجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظير رسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة، وكذلك المشاركات على المستوى الأوروبي؛ حيث شارك الفريق في عروض بكل من المملكة المتحدة وبلجيكا والنمسا واليونان وإيطاليا، وبولندا والمجر ومالطا.

وفق “أخبار 24”.

بعروض احترافية.. فريق “الصقور السعودية” ينهي مشاركته في معرض “سانيكول” للطيران ببلجيكا

جديد المحليات
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