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جديد المحليات > بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في القصيم وحائل غداً
15/09/2022   5:15 م

بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في القصيم وحائل غداً

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تدخل المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينتي بريدة وعنيزة بمنطقة القصيم ومدينة حائل حيز التنفيذ بدءًا من الغد (الجمعة).

وأوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن المرحلة الأولى من تطبيق الرسوم في هذه المدن ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، داعيا مُلّاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية التابعة له.

وأعطى البرنامج مُلّاك الأراضي مهلة مدتها 6 أشهر لتسجيل بيانات الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه المدن الثلاث بالتنسيق مع الأمانات المعنية، ومناقشة النطاق الجغرافي المقترح للمدن. وفق “أخبار 24”.

ونوه بإطلاقه خدمة تتيح الاستعلام عن وجود رسم قائم على الأرض، باستخدام رقم الصك من خلال موقعه الإلكتروني.

بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في القصيم وحائل غداً

جديد المحليات
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