“الثقافة” تطلق مسابقة “معزوفة القهوة السعودية”.. وهذه جوائزها

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم (الخميس)، مسابقة “معزوفة القهوة السعودية”، بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 150 ألف ريال، وذلك ضمن أنشطة مبادرة “عام القهوة السعودية” المدعومة من برنامج جودة الحياة.
وتحفز المسابقة الموسيقيين على صنع مقطوعات موسيقية مبتكرة تمتزج فيها أصوات الآلات الموسيقية العربية بأصوات معدات صناعة وتحضير القهوة السعودية، والتي تبدأ بتحميص البن وتقليبه على المحماس، مروراً بطحنه ودقّه في النجر بنغمات موسيقية تعرف بالتثليثة أو التربيعة أو التخميسة، وانتهاءً بصب القهوة في الفناجين.
وأضافت أن الاشتراك في المسابقة متاح الآن وحتي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة، وستبدأ بعدها عملية فرز المشاركات التي تستمر حتى يوم الأربعاء 30 نوفمبر، في حين سيتم إعلان الفائزين يوم الخميس 29 ديسمبر المقبل، وسيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 50 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.