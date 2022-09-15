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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تعقد الملتقى الأول للتقنيات التنظيمية (RegTech) في أكتوبر المقبل
15/09/2022   5:16 م

“هيئة الاتصالات” تعقد الملتقى الأول للتقنيات التنظيمية (RegTech) في أكتوبر المقبل

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تعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ملتقى التقنيات التنظيمية (RegTech) في نسخته الأولى في 17 أكتوبر المقبل.

ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على التقنيات التنظيمية وإبراز دورها وأهميتها في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأدوار التنظيمية والرقابية للشركات والمؤسسات، والفرص الواعدة للشركات الناشئة.

وأبانت الهيئة أن من أهداف الملتقى تعزيز الاستفادة من التقنيات الناشئة والمتقدمة في تحسين الأداء التنظيمي والرقابي، والمساهمة في جوانب الالتزام والامتثال، والتخفيف من الأعباء التنظيمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهتمين والمختصين لحضور الملتقى ومتابعة أعماله، من خلال زيارة صفحة الملتقى، مبينة أنه يتضمن جلسات حوارية وعروضًا إثرائية للتعريف بالتقنيات التنظيمية ومناقشة أبرز فرصها الواعدة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الملتقى يستعرض أحدث الممارسات العالمية الرائدة المتبعة في مجال التقنيات التنظيمية، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين الدوليين والمختصين في إدارة الالتزام والمخاطر بمختلف الشركات والجهات التنظيمية بالمملكة.

هيئة الاتصالات

“هيئة الاتصالات” تعقد الملتقى الأول للتقنيات التنظيمية (RegTech) في أكتوبر المقبل

جديد المحليات
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