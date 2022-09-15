“المساحة الجيولوجية” تعلن عن اكتشاف مواقع للذهب والنحاس بالمدينة المنورة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية ممثلةً بمركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أن الاكتشافات تمثلت في وجود خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا “درع أم البراك إقليم الحجاز” بمنطقة المدينة المنورة، والتي تعتبر امتدادا طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.
وأكدت على اكتشاف خام النحاس، في 4 مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، بكميات مبشرة من رواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الاكتشافات الوطنية تُعد حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة، وتدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.