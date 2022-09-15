قال مهندس الأبحاث في مركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لـ”سدايا”، نايف عمر الحربي ، إنهم وبالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عملوا على تطوير خوارزميات لإدارة الحشود داخل الحرم المكي.
وقال في تصريح لـ”أخبار 24″ إن هذه الخوارزميات لها 3 مهام أساسية، الأولى حساب عدد الحشود لمعرفة عدد الأشخاص المتواجدين في منطقة معينة، والمهمة الثانية تتمثل في حساب عدد الداخلين والخارجين من خلال البوابات والمداخل.
وأضاف أن المهمة الثالثة تتمثل في التعرف على سلوكيات الأشخاص، مثل السلوكيات غير المقبولة داخل الحرم المكي كالتدخين، والشجار، كما ترصد الخوارزميات حالات الوقوف في فترات محددة داخل الحرم، مبيناً أنه بناء على ما يتم رصده يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في غرفة المراقبة.
بـ”خوارزميات” #الذكاء_الاصطناعي.. مهندس في #سدايا يوضح كيف تُدار الحشود في #الحرم_المكي https://t.co/AbmZI2dCZk pic.twitter.com/ChpiNvGvrt
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 15, 2022