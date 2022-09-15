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جديد المحليات > لبيع 197 عقارًا.. “إنفاذ” يعلن إقامة 10 مزادات في عدة مناطق
15/09/2022   5:16 م

لبيع 197 عقارًا.. “إنفاذ” يعلن إقامة 10 مزادات في عدة مناطق

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 19 – 30 سبتمبر 2022م.

وأوضح المركز أن المزادات ستعرض أكثر من 197 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني.

وأبان أن المزادات تشمل مزاد دار الأبرار الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا في منطقة المدينة المنورة، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد روافد الإلكتروني الذي يعرض 58 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد نجم الشمال الإلكتروني الذي يعرض 23 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مزاد طي الشمال الإلكتروني سيعرض 21 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك، ومزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد طيبة الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في المدينة المنورة.

وتضمنت المزادات أيضًا ، مزاد نجد العذية الإلكتروني الذي يعرض 14 عقاراً في منطقة الرياض، ومزاد نجد العذية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد شرق العاصمة الحضوري الذي يعرض 10 عقارات في منطقة الرياض.

انفوجرافيك

لبيع 197 عقارًا.. “إنفاذ” يعلن إقامة 10 مزادات في عدة مناطق

جديد المحليات
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