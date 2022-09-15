“سدايا” تدشن مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي

دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الخميس)، مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويهدف المركز البحثي المشترك إلى النهوض بمجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار في هذا المجال وفق الأولويات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوفير بنية تحتية كافية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
كما يسعى المركز إلى استقطاب ودعم وتدريب المواهب في المملكة بهذا المجال، بجانب تطوير سبل استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات في المملكة مثل قطاع الطاقة والصناعة والتعليم والصحة وغيرها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك جاء خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية الذي يقام في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.