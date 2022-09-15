“الملك خالد الدولي” في الصدارة.. “الطيران المدني” تصدر تقريرها عن أداء المطارات خلال شهر أغسطس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس)، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر أغسطس؛ وذلك وفقاً لـ14 معياراً أساسياً لقياس الأداء.
وقسمت الهيئة تقييم أداء المطارات إلى 5 فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.
وعلى مستوى الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة 82%، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73%. وفق “أخبار 24”.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 88%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانياً بنسبة التزام 75%.
وحصل مطار العلا الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100% فالفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، متفوقاً على المطارات المنافسة، فيما حصل مطار نجران على المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة.