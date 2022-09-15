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رياضة > بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال.. الأخضر يعلن قميصه لكأس العالم 2022
15/09/2022   11:04 م

بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال.. الأخضر يعلن قميصه لكأس العالم 2022

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أعلن المنتخب الوطني، مساء اليوم الخميس، عن القميص الرسمي لكأس العالم المقبلة بقطر 2022.

وكتب المنتخب الوطني عبر حسابه على تويتر:” الأخضر وصل، طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال ، في أي مباراة ودكم تشوفونه على صقورنا”.

ويخوض المنتخب السعودي 8 مباريات ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وسيواجه الأخضر نظيره الإكوادوري يوم 23 سبتمبر على أن يلتقي يوم 27 من الشهر ذاته بنظيره الأمريكي ثم سيلتقي بمقدونيا يوم 22 أكتوبر قبل أن يواجه ألبانيا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم الشهر بمواجهة هندوراس. وفق “أخبار 24”.

وسيلتقي الأخضر أيضًا نظيره الأيسلندي يوم 6 نوفمبر والبنمي يوم 10 نوفمبر على أن يختتم التحضيرات يوم 16 من الشهر ذاته بمواجهة كرواتيا.

بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال.. الأخضر يعلن قميصه لكأس العالم 2022

رياضة
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