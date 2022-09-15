بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال.. الأخضر يعلن قميصه لكأس العالم 2022

أعلن المنتخب الوطني، مساء اليوم الخميس، عن القميص الرسمي لكأس العالم المقبلة بقطر 2022.
وكتب المنتخب الوطني عبر حسابه على تويتر:” الأخضر وصل، طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال ، في أي مباراة ودكم تشوفونه على صقورنا”.
ويخوض المنتخب السعودي 8 مباريات ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.
وسيواجه الأخضر نظيره الإكوادوري يوم 23 سبتمبر على أن يلتقي يوم 27 من الشهر ذاته بنظيره الأمريكي ثم سيلتقي بمقدونيا يوم 22 أكتوبر قبل أن يواجه ألبانيا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم الشهر بمواجهة هندوراس. وفق “أخبار 24”.
وسيلتقي الأخضر أيضًا نظيره الأيسلندي يوم 6 نوفمبر والبنمي يوم 10 نوفمبر على أن يختتم التحضيرات يوم 16 من الشهر ذاته بمواجهة كرواتيا.
الأخضر وصل 💚
طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال 🤩
في أي مباراة ودكم تشوفونه على صقورنا 👀 pic.twitter.com/zd9mQsTEpL
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 15, 2022
إضافات تزيّن من شكل قميصنا الأبيض بتصميمه الجديد! 😍
تعرّف على الشكل الجديد لطقم الصقور في المونديال 🇸🇦 pic.twitter.com/z3x2U9Qapo
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 15, 2022