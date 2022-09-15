في قمة الذكاء الاصطناعي.. تقني من كاوست يوضح تجربة رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لتنفيذ المشاريع الكبرى (فيديو)

استعرضت عدة من الشركات الوطنية تجاربها في استخدام التقنيات من خلال مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تختتم اليوم الخميس.
وروى شريك مؤسس لإحدى الشركات الناشئة التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” الدكتور محمد شلبي لـ”أخبار 24″ قصة التقنية التي شاركوا بها.
وأوضح أن شركة “فالكون فيز” تستخدم التكنولوجيا التي تم تطويرها في معامل الجامعة، ويرتبط عملهم بالمشاريع الإنشائية الكبيرة مثل: نيوم، والقدية، والسودة، والدرعية.
وأضاف أنهم يشاركون بطائرة درونز يتم تركيب كاميرا تصوير أو “ليزر اسكنر” عليها من أجل التقاط صور جوية، ورسم خرائط ثلاثية الأبعاد للأماكن المستهدفة باستخدام أنظمة جوية؛ ومن ثم يتم تحليلها عبر البرامج المخصصة لذلك.
وأشار شلبي إلى أن الصور تقدم فائدة كبيرة للمهندسين في المشاريع الإنشائية، وتساعدهم في تنفيذها بدقة عالية جداً، إلى جانب قيامهم أيضاً بتوثيق المناطق السياحية باستخدام التكنولوجيا المطورة في الجامعة.
كما بين أن الشركة تتواجد في المؤتمر للمرة الثانية، ولكن النسخة الحالية تعتبر الأميز من خلال الحضور الكبير للخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.