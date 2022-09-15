بالفيديو والصور.. النصر يعمق جراح الباطن برباعية في دوري روشن

حقق نادي النصر فوزًا عريضًا على الباطن، بنتيجة 4-0، في لقاء أقيم ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري روشن.
وسجل النصر هدفا مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق عبدالرحمن غريب، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.
وتمكن اللاعب لويس جوستافو من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 17، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس في التصدي لها.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب الباطن عثمان عوض في الدقيقة 28.
وجاء الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب البرازيلي تاليسكا، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.
وحصل لاعب الباطن عبدالرحمن على البطاقة الصفراء في الدقيقة 32.
وأضاف سامي النجعي الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 40، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى لداخل شباك الباطن.وفق “أخبار 24”.
وسجل عبد الرحمن غريب هدف النصر الرابع عند الدقيقة 51 بعد تصويبة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.
وحاول تاليسكا التسجيل مجددًا لكنه تسديدته القوية مرت بجوار مرمى الباطن عند الدقيقة 64.
وتصدى حارس الباطن لتسديدة قوية من خالد الغنام لاعب النصر عند الدقيقة 72.
ومنح مدرب النصر، الفرنسي رودي جارسيا الفرصة لعبد الفتاح عسيري على حساب عبد الرحمن غريب في الدقيقة “81”.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما يتواجد الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.