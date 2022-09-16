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جديد المحليات > “تقويم التعليم” توضح خطوات التسجيل الإلكتروني في الاختبار الورقي
16/09/2022   10:46 ص

“تقويم التعليم” توضح خطوات التسجيل الإلكتروني في الاختبار الورقي

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أبرزت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات التسجيل في الاختبار الورقي، التي تبدأ بتسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس.

وأوضحت الهيئة، أن الخطوات تتضمن اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل، ثم تحديد الاختبار المطلوب والنقر على أيقونة “تسجيل”، إلى جانب قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة، وبعدها قراءة إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها.

وأشارت إلى أن الخطوات تشمل التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها، ثم الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه، وتحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي، إلى جانب إمكانية تحديد المدينة ومقر الاختبار والتخصص، وقراءة سياسات المركز الوطني للقياس والموافقة عليها وبعدها يتم الضغط على التالي.

 هيئة تقويم التعليم والتدريب

وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” توضح خطوات التسجيل الإلكتروني في الاختبار الورقي

جديد المحليات
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