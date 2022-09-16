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جديد المحليات > جامعة الملك عبدالعزيز تحول بعض البرامج الحضورية إلى نمط التعليم عن بُعد
16/09/2022   10:46 ص

جامعة الملك عبدالعزيز تحول بعض البرامج الحضورية إلى نمط التعليم عن بُعد

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تحويل بعض البرامج الحضورية إلى نمط التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1444هـ، مع استمرار عقد الاختبارات الدورية والنصفية والنهائية حضورياً.

وأوضحت الجامعة، أن الفئات المستهدفة من القرار هم طلبة السنة التمهيدية أو الأولى في كليات القبول المباشر والتي تشمل كليات “الآداب والعلوم الإنسانية (تمهيدي وشريعة)، والاتصال والإعلام، والحقوق، والسياحة، وتخصص الإدارة العامة وتخصص العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة (طلاب)، والمسار الأدبي بكلية الاقتصاد والإدارة (طالبات)”.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه من بين الفئات المستهدفة طلاب وطالبات السنة التحضيرية المسار الإداري والإنساني بفرع رابغ، وبعض الكليات حسب ما يقر من إدارة الجامعة ويتم إبلاغ الطلبة من أقسامهم العلمية.

 جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبدالعزيز تحول بعض البرامج الحضورية إلى نمط التعليم عن بُعد

جديد المحليات
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