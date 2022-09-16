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جديد المحليات > لتجنب مخاطرها وأضرارها.. “الغذاء والدواء” تقدم نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات
16/09/2022   10:46 ص

لتجنب مخاطرها وأضرارها.. “الغذاء والدواء” تقدم نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات

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استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات وذلك لتجنب مخاطرها وأضرارها.

ونصحت الهيئة باستخدام الطرق غير الكيميائية لمكافحة الآفات، وشراء المبيدات المسجلة لدى الجهات المختصة في المملكة، وقراءة ملصق المبيد بالكامل قبل شراء أو استخدام المبيد والتقيد بالتعليمات الموجودة على الملصق.

ودعت إلى تجنب شراء كميات من المبيد أكثر من الحاجة، وتجنب دخول مكان رش المبيد، والاستعانة بأشخاص مختصين برش المبيدات قدر الإمكان، إلى جانب تخزين المبيد في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدا عن متناول الأطفال والأغذية.

وشددت على ضرورة عدم دخول الحوامل أو الأطفال أو كبار السن والحيوانات الأليفة أثناء وبعد رش المبيد، وضرورة تهوية المكان جيداً وتنظيفه قبل السماح بدخول الموقع المعالج بالمبيد، بالإضافة إلى إغلاق عبوات المبيد بإحكام.وفق “أخبار 24”.

وحذرت الهيئة من خلط أو تخزين المبيدات في عبوات الأغذية أو المشروبات، وتجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء تطبيق المبيد، لافتةً إلى أهمية وضع رقم الاتصال بهيئة الهلال الأحمر (997) بمفكرة قريبة من الهاتف.

 رش المبيدات الحشرية

لتجنب مخاطرها وأضرارها.. “الغذاء والدواء” تقدم نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات

جديد المحليات
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