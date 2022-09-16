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رياضة > وفد الاتحاد السعودي يشارك في الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا
16/09/2022   10:38 ص

وفد الاتحاد السعودي يشارك في الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا

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شارك وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان.

وضم الوفد السعودي رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل ونائبه ممثل اتحاد غرب آسيا بالمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وعضو المجلس نزيه النصر.

من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهود التي يقوم بها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير علي بن الحسين من أجل تطوير كرة القدم في المنطقة، مشيدًا بالتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة على مستوى تنظيم البطولات وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات بما يخدم كرة القدم في منطقة غرب آسيا. وفق “أخبار 24”.

وفد الاتحاد السعودي يشارك في الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا

رياضة
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