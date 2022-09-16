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رياضة > نونو سانتو: إصابة رومارينيو أثرت على الفريق.. وسنستعد بشكل جيد لكلاسيكو النصر
16/09/2022   10:38 ص

نونو سانتو: إصابة رومارينيو أثرت على الفريق.. وسنستعد بشكل جيد لكلاسيكو النصر

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أعرب المدير الفني لنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، عن سعادته عقب الفوز على الخليج بهدفين دون مقابل بدوري روشن.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “بدأنا المباراة بشكل جيد واستطعنا التسجيل من كرة ثابتة وتحصلنا على عدة فرص، والفريق كان منظماً، واستطعنا اللعب على أخطاء الخصم”.

وأضاف: “إصابة رومارينهو أثرت قليلاً على الفريق، وبعد الهدف الثاني شعرنا بأن المباراة حسمت، وتراجع أداء اللاعبين، لكننا لعبنا مباراة جيدة بوجه عام”.

وشدد: “الحديث عن مباراة النصر الآن يعتبر مبكرًا، سأنتظر عودة اللاعبين من معسكرات منتخباتهم وسنستعد لها بشكل جيد”. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا خلف الشباب متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

نونو سانتو: إصابة رومارينيو أثرت على الفريق.. وسنستعد بشكل جيد لكلاسيكو النصر

رياضة
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