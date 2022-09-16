رسميا.. التعاون يوافق على إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز المصري

أعلن نادي التعاون بشكل رسمي، عن حسم مجلس إدارة النادي، مصير المحترف المصري، مصطفى فتحي.
وقال النادي في بيان رسمي، إن التعاون وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وتعذر انضمام مصطفى فتحي للتعاون منذ نهاية الموسم المنصرم بسبب ظروف الخدمة العسكرية في بلاده.
📄| #التعاون يوافق على إعارة اللاعب “مصطفى فتحي” إلى نادي بيراميدز المصري لمدة عام واحد pic.twitter.com/L19dp50UnO
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 15, 2022
سريع ✅
حريف ✅
خطير ✅
أهلًا بيك في بيراميدز يا مصطفى ✍️💙#FATHYXPyramids | #بيراميدز pic.twitter.com/lenG7XsZer
— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 15, 2022
وفق “أخبار 24”.