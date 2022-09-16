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رياضة > رسميا.. التعاون يوافق على إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز المصري
16/09/2022   10:38 ص

رسميا.. التعاون يوافق على إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز المصري

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أعلن نادي التعاون بشكل رسمي، عن حسم مجلس إدارة النادي، مصير المحترف المصري، مصطفى فتحي.

وقال النادي في بيان رسمي، إن التعاون وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وتعذر انضمام مصطفى فتحي للتعاون منذ نهاية الموسم المنصرم بسبب ظروف الخدمة العسكرية في بلاده.

وفق “أخبار 24”.

رسميا.. التعاون يوافق على إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز المصري

رياضة
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