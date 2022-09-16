نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. الاتحاد يفوز على الخليج بثنائية حمدالله في دوري روشن
16/09/2022   10:39 ص

بالفيديو والصور.. الاتحاد يفوز على الخليج بثنائية حمدالله في دوري روشن

+ = -
950

حقق نادي الاتحاد فوزًا غاليًا على حساب منافسه الخليج بنتيجة 2-0، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وبدأ الشوط بضغط من قبل فريق الاتحاد فسجل لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الاتحاد الضغط فمرت رأسية لاعبه رومارينيو بعيدة عن المرمى، ثم سدد البرازيلي من جديد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى الخليج.

ومع بداية الشوط الثاني بحث الاتحاد عن تسجيل الهدف الثاني وضمان الحصول على النقاط الثلاث عن طريق هيلدر كوستا وحمد الله.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليسجل ثاني أهدافه خلال الموسم الرياضي الحالي. وفق “أخبار 24”.

وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي الاتحاد سجله عبد الرحمن العبود بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا خلف الشباب متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

حمدالله

 الاتحاد

حمدالله

بالفيديو والصور.. الاتحاد يفوز على الخليج بثنائية حمدالله في دوري روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227771.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.