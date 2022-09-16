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جديد المحليات > تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الأربعاء المقبل
16/09/2022   5:42 م

تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الأربعاء المقبل

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يشهد المسجد الحرام يوم الأربعاء المقبل الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، وسيُكَّرم خلاله الفائزون في أفرع المسابقة الخمسة.

وكانت لجنة المحكمين بالمسابقة قد اختتمت، اليوم (الحمعة)، جدول أعمال التصفيات النهائية من المسابقة، وذلك بالاستماع إلى 5 متسابقين في الجلسة الصباحية، ليبلغ مجموع من جرى الاستماع إلى تلاواتهم 96 متسابقاً.

يذكر أن المسابقة استقبلت 153 متسابقا يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم وتأهل منهم للتصفيات 96 متسابقا، وتبلغ الجوائز النقدية للمسابقة 2.7 مليون ريال.

تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

وفق “أخبار 24”.

تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الأربعاء المقبل

جديد المحليات
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