بالفيديو.. الدعيع: ألمانيا ركزت على العرضيات في مباراة الـ 8.. وكلوزه استغل قوة الإضاءة في الملعب

تحدث حارس المنتخب الوطني السابق محمد الدعيع، كواليس الخسارة القاسية التي تلقاها الأخضر قبل 20 عامًا في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان.
وكان الأخضر قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام ألمانيا (8-0)، في مونديال 2002 الذي احتضنته كل من كوريا الجنوبية واليابان.
وقال الدعيع في تصريحات لقناة “ssc”: “كنت أشتكي مع قوة الإضاءة في الملعب المغطى قبل مواجهة ألمانيا بكأس العالم 2002، وتحدثت وتناقشت مع الحارس الألماني أوليفر كان في هذا الشأن”.
وأضاف: “المنتخب الألماني ركز على الكرات العرضية، وهذا ما حدث في مباراة الثمانية، وبسبب قوة الإضاءة كان من الصعب الارتقاء ورؤية الكرات العرضية”. وفق “أخبار 24”.
واتم تصريحاته: “المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه كان يرتقي ويرى الكرة، لكن أنا كنت لا أستطيع الخروج ورؤيتها بسبب قوة الإضاءة”.
#مع_عزيز | محمد الدعيع: اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه استغل نقطة قوة الإضاءة في الملعب أثناء مباراة ألمانيا في كأس العالم 2002.@MohammedAlDeaye
#SSC pic.twitter.com/KMvKtAWTr6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022