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جديد المحليات > “اليونسكو”: المملكة دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في “التعليم”
17/09/2022   2:40 ص

“اليونسكو”: المملكة دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في “التعليم”

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أشاد رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعليم في اليونسكو فينقتشن مياو، بتطوّر التعليم في المملكة بدعم الحكومة، والإمكانات العالية التي يحظى بها لوصول التعليم عبر “منصة مدرستي”، و”قنوات عين التعليمية” لجميع مناطق المملكة.

ونوه بدعم الحكومة في التطور المستمر للتعليم؛ مما يجعل المملكة تملك الكثير من الأمثلة التي يمكن مشاركتها مع العالم، ورائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأكد أهمية مشاركة تجربتها في التعليم عن بُعد مع العالم والدول الأخرى، حيث أشار إلى ذلك تقرير اليونسكو عن أداء الدول في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، معرباً عن إعجابه بالتحوّل السريع الذي تشهده المملكة، والمسار الصحيح الذي تسير عليه في تطوير التعليم.

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وفق “أخبار 24”.

“اليونسكو”: المملكة دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في “التعليم”

جديد المحليات
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