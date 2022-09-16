دياز: الهلال لم يظهر حتى الآن بصورته الحقيقية.. والتنافس بين اللاعبين يسعدني

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز على فوز فريقه أمام الوحدة، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري روشن.
وقال دياز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “حتى الآن لم يظهر الفريق بصورته الحقيقية، لكنني سعيد بتحقيق العلامة الكاملة قبل فترة التوقف”.
وأضاف: “البريك قدم مستوى جيدًا، نعلم أن لديه الأفضل وسيظهر ذلك في الأيام المقبلة، ومستوى التنافسية بين اللاعبين في المراكز يسعدني”.
وتابع: “بعض اللاعبين لم يتخذوا القرارات المناسبة في الشوط الأول مما تسبب بعدم ظهورنا بالشكل المطلوب، ولعبنا بجماعية أكبر في الشوط الثاني وبتركيز أعلى وقدمنا شوطًا رائعًا”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني ظهر اللاعبون بشكل أفضل تدريجيًا، مما ساهم بتسجيلنا لثلاثة أهداف”.
واتم: “حللنا طريقة لعب فريق الوحدة، هو من الفرق الصعبة لأنهم يتكتلون دفاعياً بصورة جيدة”.