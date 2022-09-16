نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مدرب الوحدة: كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال
17/09/2022   2:40 ص

مدرب الوحدة: كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال

+ = -
885

علق المدير الفني لفريق الوحدة برونو أكرابوفيتش على خسارة فريقه أمام الهلال، بنتيجة 0-3، في الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال أكرابوفيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال لنسجل الفرص التي أتيحت لنا”.

وأضاف: “الأسلوب الذي أنتهجه مع الفريق هو المناسب للاعبين، لكن افتقدنا للتركيز في اللمسة الأخيرة أمام المرمى”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “قدمنا أداء رائعًا في الشوط الأول، وأضعنا عددًا من الفرص كانت كفيلة بجعلنا في وضع أفضل، أخطاء لاعبينا الفردية ساهمت في تسجيل الهلال لأهدافه”.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة ليتساوى مع الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

مدرب الوحدة: كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.