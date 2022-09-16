مدرب الوحدة: كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال

علق المدير الفني لفريق الوحدة برونو أكرابوفيتش على خسارة فريقه أمام الهلال، بنتيجة 0-3، في الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال أكرابوفيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كنا نحتاج لقليل من الحظ أمام مرمى الهلال لنسجل الفرص التي أتيحت لنا”.
وأضاف: “الأسلوب الذي أنتهجه مع الفريق هو المناسب للاعبين، لكن افتقدنا للتركيز في اللمسة الأخيرة أمام المرمى”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “قدمنا أداء رائعًا في الشوط الأول، وأضعنا عددًا من الفرص كانت كفيلة بجعلنا في وضع أفضل، أخطاء لاعبينا الفردية ساهمت في تسجيل الهلال لأهدافه”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة ليتساوى مع الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.