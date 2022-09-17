بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تحذر من ممارسات خاطئة أثناء حفظ الأدوية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها.
وأوضحت الهيئة أنه من تلك الممارسات الخاطئة تعمُّد رمي النشرة المعلوماتية المرفقة بداخل عبوة الدواء في صناديق القمامة، دون قراءة التعليمات، ومنها الطريقة الصحيحة لحفظ الأدوية.
وأشارت إلى أن ترك الأدوية في الأماكن الحارة أو الرطبة ، أو بجانب الأجهزة الكهربائية أو الاحتفاظ بالأدوية السائلة في درجة التجميد، تؤثر على جودتها.
عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها؛ لسلامتك، احذر من الوقوع في أخطار هذه الممارسات. #اليوم_العالمي_لسلامة_المرضى#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/YtHNdJGiDy
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 17, 2022
وفق “أخبار 24”.