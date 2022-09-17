نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المرور” ينوّه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد
17/09/2022   5:15 م

“المرور” ينوّه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد

+ = -
1080

نوّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني؛ وذلك عبر منصة “أبشر” التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وينطلق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الأربعاء 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م.

وتتيح منصة “أبشر” الوصول للخدمة عبر 3 خطوات بسيطة، وتشمل: “تسجيل الدخول على المنصة، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني”.

المرور

وفق “أخبار 24”.

“المرور” ينوّه عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227919.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.