صندوق التنمية الوطني يدعم 36 ألف منشأة بـ28 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن صندوق التنمية الوطني أنه قام بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا “كوفيد-19″، من خلال استفادة 350 ألف فرد و36 ألف منشأة.
وأوضح الصندوق أنه وجه مبادرات منظومة التنمية، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية .
وأبان أن منظومة التنمية استهدفت كذلك دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت دعمها للقطاع الزراعي ، وقطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة. وفق “أخبار 24”.