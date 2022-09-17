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جديد المحليات > “البيئة”: المملكة تكتفي ذاتيًا من “البابايا” بنسبة 40% بإنتاج يتجاوز 3.8 ألف طن
17/09/2022   5:12 م

“البيئة”: المملكة تكتفي ذاتيًا من “البابايا” بنسبة 40% بإنتاج يتجاوز 3.8 ألف طن

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من فاكهة البابايا بنسبة تتجاوز 40 %، وتنتج أكثر من 3.8 ألف طن سنويًا، وذلك عبر حملة “جاء وقتها”

وأوضحت الوزارة أن البابايا تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان في محافظات (هروب، أبوعريش، صبيا، ضمد)، ويعتبر هجين “ريد ليدي” هو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، بالإضافة لهجين “ريد بيلا”، وهجين “تايننج”، بخلاف عدد من السلالات المحلية (البلدي)، والأصناف المستوردة.

وأشارت إلى أن البابايا مفيدة لصحة القلب، وللشعر والبشرة والعظام، وتعمل على تحسين عملية الهضم، وتحتوي ثمرتها على فيتامين (ج)، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والمغنيسيوم، والنحاس، كما تحتوي على فيتامينات (ب)، وألفا وبيتا كاروتين، وفيتامين (هـ)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين (ك)، وغيرها من العناصر المعززة للصحة. وفق “أخبار 24”.

وأفادت الوزارة بأن البابايا تتطلب احتياجات بيئية ومناخية محددة تتمثل في درجات حرارة مرتفعة بين 25 و33 درجة مئوية، ومتوسط درجات رطوبة 60-70%، كما تتطلب الأشجار معدل تساقط مطري في حدود 350-500 ملم/سنة في حالة الزراعات المروية، فيما تنجح على ارتفاع أقل من 500 متر عن مستوى سطح البحر، وتبدأ الأشجار بالإثمار بعد 6 أشهر فقط من الزراعة.

انفوجرافيك

“البيئة”: المملكة تكتفي ذاتيًا من “البابايا” بنسبة 40% بإنتاج يتجاوز 3.8 ألف طن

جديد المحليات
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