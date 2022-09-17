المملكة تقدم مليون دولار دعماً لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

قدمت المملكة لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم (السبت) دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.
وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل بمقر مكتب الأمم المتحدة شيكاً بالمبلغ للممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.
وأكد الواصل تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة.
من جانبه، أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في إرساء دعائم السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف. وفق “أخبار 24”.
ويعد هذا الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات الدفعة الثالثة من مبلغ الـ 3 ملايين دولار الذي تعهدت المملكة بتقديمه دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.