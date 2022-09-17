شاهد.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها مؤخرًا

كشفت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن تمكّن رجال الأمن من القبض على عددٍ من المجرمين والمخالفين للأنظمة من جنسيات مختلفة في بعض مناطق المملكة.
وألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على 7 مواطنين، بعد ظهورهم عبر مقطع فيديو في مشـاجرة بينهم، حيث تـوفّي أحدهم نتيجة إصـابته بأداة حـادة في رأسه، كما تم القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة في منطقة القصيم؛ لقيامه بقطع أشجار وضبط بحوزته منشـار كهربائي وسـلاح نـاري وذخيرة، إضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان؛ لقيامه بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من أبناء جنسيته.
كما قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، على 53 مخالفاً لنظامي الإقامة والحدود من جنسيات مختلفة بجدة، حيث قاموا بالعمل لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة، وأماكن المجمعات التجارية، إلى جانب القبض على 4 مواطنين و3 مقيمين بجدة؛ لقيامهم بارتكاب حــوادث جنائية تمثّلت في: سرقة مركبات من مواقع مختلفة، وتركيب لوحات غير عائدة لها، واستخدامها في سرقة الكيابل الكهربائية. وفق “أخبار 24”.
وفي منطقة الرياض، ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن ارتكب حـوادث جنائية تمثّلت في؛ السطو على محال تجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها، إضافة إلى القبض على مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية والبرماوية؛ لارتكابهم حــوادث جنائية تمثّلت في؛ انتحال صفة غير صحيحة، والسلب باستخدام الأســلحة البيضاء.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/GtNFLjQRRv
— الأمن العام (@security_gov) September 17, 2022