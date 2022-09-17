يستمر لمدة 5 أيام.. الرياض تستعد لاحتضان معرض “مشروعات مُدن مُتميزة” العقاري

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان معرض “مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022″، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمُشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك خلال الفترة بين 24-28 سبتمبر 2022 م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود المملكة في القطاعات البلدية والإسكانية، وإظهار المشروعات الوطنية الكُبرى في مجال المُدن الذكية، وجهود الوزارة في عدّة مجالات أهمها: دورها من خلال الذراع الاستثمارية والتنفيذية “الوطنية للإسكان” في زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لخلق مزيد من الخيارات والحلول للأسر السعودية.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق عدداً من المبادرات والبرامج الخاصة بتيسير أعمال التطوير العقاري والتركيز على عوامل التنوّع في المنتجات والخيارات التمويلية، وزيادة التعاون بين برنامجي “الأراضي البيضاء”، و”وافي” لتسريع وتيرة تطوير الأراضي؛ بما يُسهم في زيادة المعروض العقاري السكني.
كما يقدّم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” العديد من الخدمات بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية المتنوعة؛ إذ يتولى دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري، وما يحكمها من أنظمة ولوائح؛ وذلك بالشراكة المباشرة مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي ذلك عبر منصة رقمية موحدة؛ لإيجاد بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتسارع وتيرة العمل بالمشاريع السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية؛ بهدف تيسير حصول الأسر السعودية على السكن الملائم.
وتعقد الوزارة العديد من الشراكات للمساهمة في زيادة وتيرة ضخ الوحدات السكنية بالسوق، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من المصارف لدعم السوق العقاري السكني في المملكة.وفق “أخبار 24”.
كما تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري للتوسع في شراء محافظ التمويل العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي، وتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للراغبين في تملك المنازل.