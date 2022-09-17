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جديد المحليات > بالفيديو.. “أمانة المدينة”: إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الملك عبدالعزيز
17/09/2022   11:37 م

بالفيديو.. “أمانة المدينة”: إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الملك عبدالعزيز

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تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، الأعمال الميدانية لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز، حيث كشفت بأن نسبة الأعمال الإنشائية المنجزة بالمشروع بلغت 60%.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة، اليوم (السبت)، جانباً من الجهود المبذولة من مهندسي وعمال المشروع لإتمام أعماله الإنشائية، حيث تبلغ مساحته 83 ألف متر مربع.

ويضم مشروع ميدان الملك عبدالعزيز: ساحة مخصصة لتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية، ومسارات مخصصة للمشاة، ومساحات خضراء ونوافير مليئة، وسارية للعلم السعودي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمانة المدينة”: إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الملك عبدالعزيز

جديد المحليات
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