بالفيديو.. “أمانة المدينة”: إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية بمشروع ميدان الملك عبدالعزيز

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، الأعمال الميدانية لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز، حيث كشفت بأن نسبة الأعمال الإنشائية المنجزة بالمشروع بلغت 60%.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة، اليوم (السبت)، جانباً من الجهود المبذولة من مهندسي وعمال المشروع لإتمام أعماله الإنشائية، حيث تبلغ مساحته 83 ألف متر مربع.
ويضم مشروع ميدان الملك عبدالعزيز: ساحة مخصصة لتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية، ومسارات مخصصة للمشاة، ومساحات خضراء ونوافير مليئة، وسارية للعلم السعودي. وفق “أخبار 24”.
#المدينة_أمانة |
الأعمال الإنشائية تتـواصــل فـي
مشروع ميدان الملك عبدالعزيز
بنسبة إنجاز تبلغ 60٪ .#المدينة_المنورة pic.twitter.com/8o5KkczEiF
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) September 17, 2022