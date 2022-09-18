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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وبرد وسيول محتملة على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة
18/09/2022   8:17 ص

طقس اليوم.. أمطار وبرد وسيول محتملة على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والرياض والدمام، و42 درجة في المدينة المنورة، و37 درجة في جدة، و28 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار وبرد وسيول محتملة على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة

جديد المحليات
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