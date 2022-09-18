بالصور.. تتويج 12 فريقاً فائزاً بالمسابقة الوطنية للبرمجة لطلبة الجامعات

نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حفلاً لتتويج الطلاب المتأهلين في مسابقة البرمجة لطلبة الجامعات بنسختيها الإقليمية والعالمية والذين ينتسبون لـِ12 فريقاً، وذلك في إطار المسابقة السعودية للبرمجة لطلبة الجامعات.
وتضمن الحفل الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، تكريم الفرق الفائزة التي تمثل عدة جامعات وطنية، بجوائز مالية بلغت 530 ألف ريال.
وحصلت الفرق الذهبية التي تضم كلاً من طلاب جامعة الملك سعود، و”KAU-Jeddah1″ التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، وفريقي “KFUPM1″ و”KFUPM3” التابعين لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على جائزة مالية مقدارها 310 آلاف ريال وميدالية المستوى لكل فريق.
بينما حصلت الفرق الفضية التي تشمل طلاباً وطالبات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد وجامعة المجمعة على جوائز مالية قدرها 150 ألف ريال وميدالية المستوى.
فيما حصلت الفرق البرونزية التي تتبع جامعتي الملك عبدالعزيز وحفر الباطن، على جائزة بلغت قيمتها 70 ألف ريال، إلى جانب منح جميع الفرق فرصة لاستكمال عملية التأهيل عبر معسكرٍ تجهيزي متخصص.
وشهدت المسابقة التي جرى إقامتها لأول مرة بالمملكة بهدف تنمية مهارات أبناء وبنات الوطن التقنية، وتمكينهم من المشاركة والتأهل في المسابقتين القادمتين، منافسة قوية بين 51 فريقاً مكوناً من 153 طالباً وطالبة.
وفق “أخبار 24”.