الكشف عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من مواجهة النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب ” عمر هوساوي وهيلدر كوستا ورومارينيو دا سيلفا”من مواجهة النصر القادمة بدوري روشن.
وقال الفراج عبر برنامجه على قناة إم بي سي أكشن:” ثلاثي الاتحاد المصابين سيكونوا جاهزين لمواجهة النصر القادمة”.
واكد أن رومارينيو يحتاج إلى 10 أيام للعلاج كي يعود إلى تدريبات الجماعية.
ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم الأحد 2 أكتوبر، بالجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبعد نهاية الجولة الرابعة، يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتواجد بالمركز الرابع. وفق “أخبار 24”.