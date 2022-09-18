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رياضة > الكشف عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من مواجهة النصر
18/09/2022   8:15 ص

الكشف عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من مواجهة النصر

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب ” عمر هوساوي وهيلدر كوستا ورومارينيو دا سيلفا”من مواجهة النصر القادمة بدوري روشن.

وقال الفراج عبر برنامجه على قناة إم بي سي أكشن:” ثلاثي الاتحاد المصابين سيكونوا جاهزين لمواجهة النصر القادمة”.

واكد أن رومارينيو يحتاج إلى 10 أيام للعلاج كي يعود إلى تدريبات الجماعية.

ويواجه الاتحاد نظيره النصر يوم الأحد 2 أكتوبر، بالجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعد نهاية الجولة الرابعة، يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتواجد بالمركز الرابع. وفق “أخبار 24”.

الكشف عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من مواجهة النصر

رياضة
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