بالفيديو.. “جونيور”: باهبري لاعب سعودي بمثابة محترف.. وبانيغا الأفضل في الدوري

أكد لاعب الشباب كارلوس جونيور، أن خالد البلطان يدير النادي بطريقة رائعة، لافتا إلى أن لديه فكرا مميزا.
وقال جونيور في تصريحات لقناة “ssc”: “البلطان لديه فكر جيد وأنا أمتلك علاقة مميزة معه، وأتمنى أن يستمر لسنوات أخرى في النادي”.
وأضاف: “على مستوى اللاعبين السعوديين الأفضل في الدوري اختار زميلي هاتان باهبري، فأنا اعتبره لاعب سعودي بمثابة محترف لأنه يقدم مستويات مميزة ويستطيع اللعب على حساب أي لاعب آخر”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “على مستوى اللاعبين الأجانب فانا أختار ايفر بانيغا وأرى أنه الأفضل ومميز وأحب طريقة لعبه”.
وأتم لاعب الشباب تصريحاته: “نحن بحاجة إلى دعم جماهير الشباب في الملعب، وأنا على يقين أننا سنحقق بطولة لهم هذا الموسم”.
#راوند_اب | كارلوس جونيور – لاعب نادي #الشباب:
– في الطائرة قمت بتقمص شخصية البلطان وتحفيز اللاعبين
– أعتبر البلطان كأب بالنسبة لي وهو شخصية رائعة
– هتان باهبري لاعب سعودي بمثابة لاعب أجني
– نحن بحاجة لدعم الجماهير بالملعب#SSC pic.twitter.com/riqvaUB2tF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 17, 2022