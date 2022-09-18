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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تنصح بعدة إرشادات خلال استخدام الأدوية لتجنب أي مخاطر
18/09/2022   8:15 ص

“الغذاء والدواء” تنصح بعدة إرشادات خلال استخدام الأدوية لتجنب أي مخاطر

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمجموعة من الإرشادات خلال استخدام الأدوية لضمان عدم الإصابة بأي مخاطر صحية.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب قبل صرف الدواء من الصيدلية إخبار الصيدلي بوجود أي حساسية دوائية، وجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والأدوية الشعبية والمكملات الغذائية والفيتامينات، وكذلك إخباره بوجود حمل أو محاولة حدوث حمل.

ودعت إلى الاحتفاظ بالدواء في علبته الأصلية وعدم خلطه مع الأدوية الأخرى، وعدم مشاركته مع شخص آخر، وقراءة كافة معلومات الدواء والاحتفاظ بالنشرة الداخلية المصاحبة.

الادوية

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تنصح بعدة إرشادات خلال استخدام الأدوية لتجنب أي مخاطر

جديد المحليات
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