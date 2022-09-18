نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > متوفى دماغياً ينقذ حياة 4 حالات حرجة في سكاكا
18/09/2022   1:18 م

متوفى دماغياً ينقذ حياة 4 حالات حرجة في سكاكا

+ = -
560

أنقذت حالة وفاة دماغية بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا؛ أربع حالات حرجة، بعد أن تمكنت فرق طبية مختصة من نقل أعضاء متوفى دماغياً للحالات الأربع.

وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى قد رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية كوفاة حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفقا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيا.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذي تقدم بالشكر لمدير عام صحة الجوف والكادر الطبي والإداري، أنه تم زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة كانت بحالة طبية حرجة جدا مما ساهم بإنقاذ حياتها، وتمت زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة، والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة كلاهما موضوعان على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتمت زراعة الرئتين لمريض عمره 57 سنة كان أيضا بحالة حرجة. وفق “أخبار 24”.

متوفى دماغياً ينقذ حياة 4 حالات حرجة في سكاكا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228048.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.