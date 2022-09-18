“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ14 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشر من مزارعي القمح المحلي، بمبلغ يتجاوز 21.8 مليون ريال.
وأوضحت المؤسسة أن صافي الكمية المستلمة بلغ 12.5 ألف طن، لعدد 27 مزارعاً، لترتفع بذلك إجمالي الكمية الإجمالية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 522 ألف طن لعدد 1743 مزارعاً.
وأشارت إلى أن المبلغ المودع يشمل الدفعة التاسعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
ودعت “الحبوب” المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.