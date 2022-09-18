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جديد المحليات > محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن المستوى المعقول.. ومعدل البطالة انخفض إلى 10%
18/09/2022   1:18 م

محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن المستوى المعقول.. ومعدل البطالة انخفض إلى 10%

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أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدل المعقول، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 3% في شهر يوليو الماضي.

وأضاف المبارك، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم (الأحد)، أن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث تشير تقديرات الربع الثاني 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.8% وذلك رغم التحديات الجيوسياية.

وأبان أن معدل البطالة الإجمالي استمر في الانخفاض ليصل إلى 6% في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10% مقارنةً بـ 12.6 في الفترة المماثلة 2020. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات؛ مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والأغذية، وهو ما تسبب لتراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% مقارنةً بتوقعات صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي عند 3.6%.

محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن المستوى المعقول.. ومعدل البطالة انخفض إلى 10%

جديد المحليات
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