مخالفة عقوبتها الحبس والغرامة.. “الأحوال المدنية” تحذر المواطنين من استعمال بطاقات هوية لا تخصهم

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين إلى ضرورة المحافظة على وثائق الأحوال المدنية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة) وعدم تركها لدى الغير أو استعمال وثائق لا تخصهم.
وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية أعدت لإثبات هوية حاملها وبالتالي فإن تركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن استعمال المواطن بطاقة هوية وطنية أو سجل أسرة لا تخصه يعد مخالفة تعرض مرتكبها للحبس والغرامة المالية أو لإحدى هاتين العقوبتين.وفق “أخبار 24”.
وشدد الجاسر على أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وأعرب عن ثقته في المواطن وحرصه على اتباع الأنظمة والتعليمات بالمحافظة على الوثائق الرسمية.