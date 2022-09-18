بالصور.. مدير مكتب المياه والزراعة بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة

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ضمن برنامج زيارة المشاريع الزراعية والحيوانية قام مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة ومتابعة آلية العمل.
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