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جديد الخرج > بالصور.. مدير مكتب المياه والزراعة بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة
18/09/2022   7:26 م

بالصور.. مدير مكتب المياه والزراعة بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة

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ضمن برنامج زيارة المشاريع الزراعية والحيوانية قام مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة ومتابعة آلية العمل.

بالصور.. مدير مكتب المياه والزراعة بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمشروع الرشيد لإنتاج البيض بالمحافظة

جديد الخرج
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