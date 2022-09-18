حجازي على رأس القائمة النهائية لمنتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا القائمة النهائية استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.
وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:
“محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى ، أحمد زيزو، محمد إبراهيم، محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي،أحمد حسن، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه”. وفق “أخبار 24”.