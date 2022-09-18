“الخارجية” تعلن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء بعددٍ من التخصصات

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (الأحد)، عن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء في عددٍ من التخصصات عبر منظومة “جدارة+”.
وتضمّنت التخصصات التي شملتها الوظائف الشاغرة؛ تخصصات: “الهندسة، والقانون، والإدارة، والترجمة، والإعلام، والعلاقات العامة، والمالية، والتعاون الدولي، والوثائق والمحفوظات، والتقنية، والفنية”.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها مشمولة بالمراتب: “الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة”، مشيرةً إلى أن التقديم يستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من السبت 28 صفر 1444 هـ وحتى الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هـ. وفق “أخبار 24”.