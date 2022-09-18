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جديد المحليات > “الخارجية” تعلن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء بعددٍ من التخصصات
18/09/2022   10:39 م

“الخارجية” تعلن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء بعددٍ من التخصصات

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (الأحد)، عن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء في عددٍ من التخصصات عبر منظومة “جدارة+”.

وتضمّنت التخصصات التي شملتها الوظائف الشاغرة؛ تخصصات: “الهندسة، والقانون، والإدارة، والترجمة، والإعلام، والعلاقات العامة، والمالية، والتعاون الدولي، والوثائق والمحفوظات، والتقنية، والفنية”.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها مشمولة بالمراتب: “الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة”، مشيرةً إلى أن التقديم يستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من السبت 28 صفر 1444 هـ وحتى الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هـ. وفق “أخبار 24”.

“الخارجية” تعلن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء بعددٍ من التخصصات

جديد المحليات
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