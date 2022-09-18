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جديد المحليات > مذكرة تفاهم بين “الدفاع” و”جامعة الملك سعود” لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية
18/09/2022   10:39 م

مذكرة تفاهم بين “الدفاع” و”جامعة الملك سعود” لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

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وقّعت إدارة التعليم والتدريب بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز وجامعة الملك سعود، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ عدد من البرامج الاستشارية والأكاديمية والتدريبية، والدراسات الفنية والأعمال التقنية وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات.

ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد البياري، وعن جامعة الملك سعود رئيس الجامعة، الدكتور بدران العمر، حيث قاما بعد ذلك بجولة شملت معهد التصنيع المتقدم، ومعهد الملك عبدالله لتقنية النانو.

وتتضمن المذكرة تقديم الجامعة برامج تجسير لخريجي الكليات العسكرية والدراسات العليا، وخدمات استشارية في بناء الحوكمة والأنظمة للمرافق التعليمية والتدريبية، والتدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري، في مجال توصيف البرامج والمناهج التعليمية, وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأكاديمية.

مذكرة تفاهم بين "الدفاع" و"جامعة الملك سعود" لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

مذكرة تفاهم بين "الدفاع" و"جامعة الملك سعود" لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

مذكرة تفاهم بين "الدفاع" و"جامعة الملك سعود" لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

وفق “أخبار 24”.

مذكرة تفاهم بين “الدفاع” و”جامعة الملك سعود” لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

جديد المحليات
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