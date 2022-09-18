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رياضة > “المحمدي” يُعلن تشكيل الأخضر للشباب لمواجهة الصين بتصفيات كأس آسيا
18/09/2022   10:39 م

“المحمدي” يُعلن تشكيل الأخضر للشباب لمواجهة الصين بتصفيات كأس آسيا

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب صالح المحمدي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الصين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وجاء تشكيل الأخضر للشباب على النحو التالي:

“أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف”. وفق “أخبار 24”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“تركي بالجوش، حامد الشنقيطي، أحمد الجليدان، سويلم المنهالي، سليمان هزازي، عباس الحسن، محمد المري، عبدالله العنزي، ياسين الزبيدي، صالح الرحماني، يزيد جوشان، مشاري النمر”.

“المحمدي” يُعلن تشكيل الأخضر للشباب لمواجهة الصين بتصفيات كأس آسيا

رياضة
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