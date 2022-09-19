دشَّنت مجموعة MBC الإعلامية، اليوم (الأحد)، مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، بحضور وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ورئيس مجلس إدارة المجموعة وليد بن إبراهيم، وجمع من الإعلاميين والمهتمين.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم عرض مرئي عن مسيرة الأعمال التليفزيونية لـمجموعة MBC.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن سعادته بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور كبير تحت ظل القيادة والدعم غير المحدود لقطاعات الثقافة والإبداع والإعلام والترفيه.
وأكد أن مجموعة MBC ستشهد السنوات القادمة أعمالاً عالمية تستمد حكايتها من التاريخ العربي، مستلهمة شعارها من مقولة ولي العهد “طموحنا عنان السماء”.
ومن جانبها، هنَّأت هيئة الإذاعة والتلفزيون مجموعة MBC بمناسبة تدشين مقرها الرئيس في الرياض، متمنية لها النجاح والتوفيق.
مجموعة MBC تفتتح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة الوليد آل إبراهيم ونخب سعودية وعربية ولفيف من نجوم الفن والإعلام والمؤثرين #MBC#بناسها_تحلى_أكثر pic.twitter.com/8lVM0oTxYi
— MBC1 (@mbc1) September 18, 2022
وفق “أخبار 24”.