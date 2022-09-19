“الوطنية للإسكان” تعلن عن اتفاقية ثلاثية لإنشاء جوامع داخل مجتمعاتها السكنية

وقعت الشركة الوطنية لإدارة الأصول المملوكة للوطنية للإسكان، اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاون مع شركة المساجد المتكاملة وأوقاف حصة القبيسي، لبناء وعمارة 4 جوامع داخل مجتمعات الوطنية للإسكان في عدد من مدن المملكة.
وحضر التوقيع الذي تم في مقر الوطنية للإسكان بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي للشركة، محمد البطي، وعضو مجلس النظارة لأوقاف حصة القبيسي، الدكتور خالد الراجحي، وعضو مجلس إدارة شركة المساجد المتكاملة، الدكتور ممدوح الحوشان.
وتتضمن الاتفاقية أن توفر الشركة الوطنية لإدارة الأصول كل سبل الدعم والأراضي للجهة الممولة أوقاف حصة القبيسي، وشركة المساجد المتكاملة الخبيرة في مجال عمارة المساجد الذكية المتكاملة، وحفظ وترشيد الطاقة.
وتُبنى، وفقاً للاتفاقية في مرحلتها الأولى، 4 جوامع، منها جامعان في مجتمعات الوطنية للإسكان في الرياض، وجامع في مدينة جدة، وجامع في مدينة الدمام، والتي زودت بنظام الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة بنسبة 10%، بغرض تسخين المياه ومعالجة المياه الرمادية، وتشغيل الإنارة الخارجية والطوارئ. وفق “أخبار 24”.