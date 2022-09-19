نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح
19/09/2022   8:06 ص

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح

+ = -
742

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال البرقية، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ سعود، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما أعرب ولي العهد عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وفي برقية أخرى لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه في وفاة الشيخ سعود، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته.  وفق “أخبار 24”.

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228168.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.