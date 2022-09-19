القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال البرقية، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ سعود، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
كما أعرب ولي العهد عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وفي برقية أخرى لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه في وفاة الشيخ سعود، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته. وفق “أخبار 24”.