مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومصرف الإمارات للتعاون بمجال الرقابة على التأمين

وقع البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في كلا البلدين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بالعمى، في محافظة جدة على هامش اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وستعمل مذكرة التفاهم على إرساء أسس إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين؛ لترسيخ دور الرقابة على قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، حيث جاءت المذكرة على خلفية اتفاقية حكومية أُبرمت مؤخراً بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات والأسواق المالية.
وتركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التأمين، بما يشمل قواعد الملاءة المالية، وكيفية احتساب المخصصات الفنية، وقواعد السياسة الاستثمارية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والإنفاذ على الشركات العاملة في القطاع، بما فيها الشركات العابرة للحدود. وفق “أخبار 24”.
وسيتعاون مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي على تطبيق المعايير الدولية في أسواقهما خاصة معيار التقرير المالي الدولي، إضافة إلى المعايير والتوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المرتبطة بالأنشطة المشبوهة والاحتيال في قطاع التأمين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.